«بلدي مصراتة» يستغرب الاعتراضات في مجلس النواب على قرارات نقل الاختصاصات للبلديات

اجتماع المجلس البلدي مصراتة 16 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

عبر المجلس البلدي مصراتة عن تحفظه واستغرابه من الاعتراضات التي شهدتها جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية في مجلس النواب على قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن نقل الاختصاصات للبلديات، ووضع القانون رقم 59 لسنة 2012، وتعديلاته موضع التنفيذ.

وأشار بيان صادر عن المجلس، اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إلى دعم «ما صدر عن حكومة الوحدة الوطنية من قرارات تصب في صالح البلديات على كامل التراب الليبي، وبما يضمن الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين».

ونوه البيان إلى «المعاناة الكبيرة التي تعانيها المجالس البلدية من تبعات المركزية التي تثقل كاهل البلديات، وتسببت في تدني الخدمات وإهدار للأموال والمقدرات»، واصفًا ما اتخذته حكومة الوحدة الوطنية من قرارات بأنها «جريئة على مستوى نقل الاختصاصات في وقت حساس وفارق في عمر ليبيا».

وفي بيان سابق، أشادت بلدية بنغازي بإجراءات وقرارات حكومة الوحدة الوطنية في اتجاه نقل الاختصاصات للبلديات، واصفة ذلك بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح». وقالت في بيان، نشره المكتب الإعلامي للبلدية الجمعة، إن «تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 هو «نقطة إيجابية في عمل الحكومة ولصالح تقدم ليبيا وشعبها».