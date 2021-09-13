حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 13 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 10:44 صباحا
حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 13 سبتمبر 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية درجات حرارة معتدلة، اليوم الإثنين، على غالب مناطق الشمال، تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربي، بينما على مناطق الوسط والجنوب تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تكون الأجواء مغيمة على غالب مناطق الساحل الشرقي، وفرصة لهطول أمطار مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا على المنطقة الممتدة من (رأس لانوف حتى طبرق وتمتد إلى الدواخل)، وتشمل الأمطار اليوم بعض مناطق الساحل الغربي خاصة الساحل من (مصراتة حتى سرت).

رأس أجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل من مصراتة إلى سرت.
•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا بداية من الأربعاء.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة
•الطقس: تتكاثر السحب على الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، تمتد إلى الدواخل مع فرصة لهطول أمطار متفرقة يصحبها خلايا من السحب الرعدية.
•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية، تصل على جالو والجغبوب إلى 35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على بعض المناطق.
•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
•درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، تتراجع غدًا على بعض المناطق.

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