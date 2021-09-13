القبة تسجل 12 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 10:40 صباحا
مسن يتلقى لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد في طبرق، (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد في البلدية، أمس الأحد.

وأجريت تحاليل لـ 47 عينة، ظهر سلبية 35 منها، حسب بيان الإدارة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى وجود 18 حالة اشتباه، بينما تماثل تسعة مصابين للشفاء.

والخميس الماضي، دعت الإدارة إلى الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط للمواطنين، وذلك خلال مدة أسبوعين، بعدما شهدت القبة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات.

كما حثت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

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