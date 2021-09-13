«يونسيف» تبحث مع «الحكم المحلي» مشروعات التنمية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 12:55 صباحا
وزارة الحكم المحلي تستقبل الممثل الخاص لدى منظمة يونيسيف مكتب ليبيا وعدد من عمداء الجنوب، الأحد، 12 سبتمبر 2021 (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

اجتمعت مديرة مكتب التعاون الدولي والفني بوزارة الحكم المحلي ميساء الرجيبي بالممثل الخاص لمنظمة يونيسيف مكتب ليبيا عبدالقادر موسى وعدد من عمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع «يأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي ويونيسيف في المشاريع المنفذة من قبل المنظمة».

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وأضافت أن «معظم هذه المشاريع تأتي تحت مظلة برنامج التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا (بلديتي)، الممول من الاتحاد الأوروبي».

وفي السابق، طالبت وزارة الحكم المحلي بـ«ضرورة تضمين البلديات الواقعة بالمناطق النائية ضمن خطة عمل منظمة يونيسيف». كما أبدت الوزارة استعدادها لتوفير كل الإمكانات المتاحة لدعم عمل المنظمة.

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