وفد من «يونسيف» يطلع على الأوضاع الصحية في بنغازي

جانب من اجتماع لوفد من «يونيسيف» مع بلدية بنغازي، 11 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري، اليوم الإربعاء، وفدًا من منظمة «يونسيف» التابعة للأمم المتحدة، ضم مسؤول الصحة عن المنظمة في ليبيا محمد يونس، ومسؤول الصحة والتغذية بالمنظمة في ليبيا محمد بوغالية، ومسؤول التعليم عن المنظمة في ليبيا إبراهيم فرح.



واطلع الوفد خلال اللقاء الذي حضره مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، ومراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي مصطفى الدرسي، على الأوضاع في مدينة بنغازي، خاصة بعد زيارتهم عشر عيادات ومراكز صحية في المدينة، ووقوفهم على آلية العمل ومتابعة التطعيمات وكيفية تخزينها وغيرها من برامج الرعاية الصحية في المدينة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية بنغازي بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى «إشادة» مسؤول الصحة باليونسيف بمستوى الانظباط والجودة في مرافق الرعاية الصحية الأولية بمدينة بنغازي، فيما «ثمن» مسؤول التعليم بالمنظمة دور البلدية في دعم القطاعات الخدمية بالمدينة.



بدوره، أعطى رئيس المجلس التسييري للبلدية نبذة عن الخدمات التي قامت بها البلدية من صيانة للمرافق التعليمية والصحية داخل البلدية، مشيدًا بدور المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي، فيما تحدث مدير الخدمات الصحية بنغازي عن دور البلدية في دعم قطاع الصحة.



وكشف شروع الإدارة في إجراءات الفحص الطبي للطلاب الجدد، وإجراء التطعيمات للتسجيل والبدء بالعام الدارسي الجديد، بينما تطرق مراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي إلى أعمال الصيانة للمدارس التي تمت بالتنسيق مع البلدية.

جانب من اجتماع لوفد من «يونيسيف» مع بلدية بنغازي، 11 نوفمبر 2020. (بلدية بنغازي)

جانب من الحضور.

جانب من الحضور.