«يونسيف» تقدم مساعدات لـ600 عائلة نازحة في سرت

أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت إلى مدينة سرت شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من منظمة «يونسيف» التابعة للأمم المتحدة تسلمتها جمعية الهلال الأحمر الليبى سرت.

وقال مدير الجمعية عبدالسلام الحاج، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الشحنة مخصصة للعائلات النازحة من مناطق الاشتباكات، الذين تضررت منازلهم بمناطق وادي جارف، والثلاثين، والقبيبة «غرب سرت».

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وتشمل المساعدات مواد غذائية، ومفروشات، ومواد تنظيف، ومواد صحية لـ600 عائلة، وفق الحاج. ونوه بأن هذه المساعدات تصل عن طريق لجنة مكلفة من الجمعية بالتعاون مع منظمات محلية، وبمشاركة فريق بعثة «يونسيف» في ليبيا.

وفي الثالث والعشرين من يونيو الماضي، استهدف قصف صاروخي مداخل مدينة سرت، وطال مناطق البخارية والظهير وجارف.