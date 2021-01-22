«يونسيف» تتعهد بإبرام اتفاقية مع بلدية سوق الجمعة ومراقبة التعليم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 10:53 مساء
ممثل يونسيف خلال زيارته بلدية سوق الجمعة. (فيسبوك)

وعد الممثل الخاص لـ«يونسيف» لدى ليبيا عبدالقادر موسى بإبرام اتفاقية عمل مع بلدية سوق الجمعة ومراقبة التعليم بالبلدية، ووضع جوانب التعاون التي يتفق عليها ضمن خطة المنظمة للعام 2021. 

وذكرت بلدية سوق الجمعة، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه جرى «إطلاع ممثل يونسيف بليبيا على جهود البلدية ومراقبة التعليم في خدمة الطفل وتحسين وضع حقوقه في البلدية، والتي تكللت بالفوز بجائزة البلدية الصديقة للطفل 2019 التي نظمتها وزارة الحكم المحلي مع منظمة اليونسيف».

وأشارت في بيان صحفي إلى «إطلاع المسؤول الأممي على بعض الاحتياجات التي يمكن التعاون فيها مع المنظمة»، فيما أكد ممثل يونسيف أن فريق التعليم بمكتب المنظمة سيكون على تواصل مستمر مع البلدية والمراقبة.

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