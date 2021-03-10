الحكم المحلي تطالب بتضمين المناطق النائية بخطة عمل «يونسيف»

عبدالباري شنبارو، مع نائب مدير منظمة «يونسيف» في ليبيا, 9 مارس 2021. (الحكم المحلي)

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة، عبدالباري شنبارو، مع نائب مدير منظمة «يونسيف» في ليبيا، نارينيه إسلاين، ضرورة تضمين البلديات الواقعة بالمناطق النائية بخطة عمل المنظمة.

جاء ذلك لدى استقبال شنبارو، صباح الثلاثاء، بديوان الوزارة «إسلاين»، بحسب بيان لوزارة الحكم المحلي اليوم.

وخلال الزيارة تم استعراض نشاطات المنظمة بعدد من البلديات، والتي شملت عدة مجالات أهمها قطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.

وأكدت «نارينيه» أهمية دور وزارة الحكم المحلي في التنسيق لتنفيذ مشاريع المنظمة.

وأبدى «شنبارو» استعداد الوزارة لتوفير كل الإمكانات المتاحة لدعم عمل المنظمة، مشيرا إلى ضرورة التوسع في نوعية الدعم ليشمل قطاعات أخرى ذات أهمية.

عبدالباري شنبارو، مع نائب مدير منظمة «يونسيف» في ليبيا, 9 مارس 2021. (الحكم المحلي)