ضبط وافد صومالي يقود شبكة هجرة غير شرعية والاتجار في البشر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 08:58 مساء
مهاجرون يتعرضون للتعذيب على يد المتهم, (مكتب النائب العام)

أعلن مكتب النائب العام، ضبط وافد صومالي متهم بقيادة شبكة منظمة تقود عمليات هجرة غير شرعية والاتجار في البشر.

وقال مكتب النائب العام، في بيان اليوم، إن عناصر «اللواء 444 قتال»، تمكنوا من ضبط وإحضار الوافد الصومالي حسن قيدي؛ المتهم بقيادة شبكة منظمة تعمل على تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاقهم.

ولفت البيان إلى أن عملية القبض تأتي في إطار التصدي لواقع «تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية»؛ واستجابة من الجهات الضبطية لواجب تنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام، في مواجهة الأشخاص المنتمين إلى المنظمات الإجرامية.

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فيما وجه النائب العام بتوفير الاحتياجات المادية للمخطوفات اللائي تعرضن للأذى، ومباشرة إجراء سماع شهادة الضحايا، ومواجهة المتهم بالأدلة القائمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي لها، داخل البلاد وخارجها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية.

مهاجرون يتعرضون للتعذيب على يد المتهم, (مكتب النائب العام)
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