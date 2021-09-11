بلديات تحذر من محاولة تعطيل نقل الاختصاصات وإنهاء نظام المركزية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 سبتمبر 2021, 01:04 صباحا
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

حذر عدد من البلديات، من محاولة تعطيل أو عرقلة نقل الاختصاصات للبلديات، والتي تتبناها الحكومة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات «كفيلة بوقف هذه المهزلة».

ونقل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية، عن عدد من البلديات في بيان الجمعة، أنهم تفاجؤوا بـ«طرح مخجل» من بعض نواب مجلس النواب، وصفهم البيان بـ«ذوي المصالح الضيقة والشخصية»، حول مسألة اللا مركزية.

وأكد بو الخطابية، استغرابه لدعم النواب للمركزية والتي «هي سبب البلاء خلال الـ 70 عاما الماضية»، مضيفا «بدل من أن يقاتلوا من أجل صياغة نظام يضمن الحقوق وينشر التنمية بمستوى أفقي ويحقق رغبات وتطلعات المواطن، حدث عكس ذلك».

- «الحكم المحلي»: نسابق الزمن لتنفيذ التحول للامركزية

وأوضح، أن أغلب البلديات في ليبيا تواصلت حول ما صدر عن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بشأن موضوع «تفتيت المركزية ونقل الاختصاصات وتقليل أسباب الصراع السياسي والاقتتال في ليبيا بسبب المركزية المقيتة»، مضيفا «استبشرنا خيرا بالانتقال إلى التوسع في نقل الاختصاصات وإعطاء الصلاحيات وتوزيع الموارد بشكل عادل، وقربها من المواطن عن طريق الحكومات المحلية، واستفادة كل المواطنين من الخدمات والموارد المتاحة لهذا البلد وعن قرب في بلدياتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع مدرب كرواتي
رياضة محلية
22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
ليبيا
جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
«الفرسان» ستة على ستة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «مباراة» المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم
ليبيا
غوتيريس يبدي خشيته من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الأفريقي
دولى
كوبيش: خطة لـ«انسحاب مرحلي» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
في العدد 303: الحكومة تنجو من استجواب البرلمان.. وإطلاق أبناء ورجال القذافي
ليبيا
كوبيش: المسؤولون الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر
ليبيا
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
إردوغان يبرر لـ «دراغي» سبب وجود قواته في ليبيا
ليبيا
ننشر اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وفق القانون الصادر عن «النواب»
ليبيا
«النواب» يرسل نسخة من قانون انتخاب الرئيس إلى المفوضية والبعثة الأممية
ليبيا
20 عاما على اغتيال شاه مسعود.. كيف تبدو «بانشير» بعد رحيل «الأسد»؟
دولى
شروط وضوابط منحة دعم الزواج
ليبيا
الدبيبة يوضح أوجه صرف خمسة مليارات دينار تحت بند الطوارئ
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»