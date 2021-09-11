بلديات تحذر من محاولة تعطيل نقل الاختصاصات وإنهاء نظام المركزية

رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

حذر عدد من البلديات، من محاولة تعطيل أو عرقلة نقل الاختصاصات للبلديات، والتي تتبناها الحكومة، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات «كفيلة بوقف هذه المهزلة».

ونقل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية، عن عدد من البلديات في بيان الجمعة، أنهم تفاجؤوا بـ«طرح مخجل» من بعض نواب مجلس النواب، وصفهم البيان بـ«ذوي المصالح الضيقة والشخصية»، حول مسألة اللا مركزية.

وأكد بو الخطابية، استغرابه لدعم النواب للمركزية والتي «هي سبب البلاء خلال الـ 70 عاما الماضية»، مضيفا «بدل من أن يقاتلوا من أجل صياغة نظام يضمن الحقوق وينشر التنمية بمستوى أفقي ويحقق رغبات وتطلعات المواطن، حدث عكس ذلك».

- «الحكم المحلي»: نسابق الزمن لتنفيذ التحول للامركزية

وأوضح، أن أغلب البلديات في ليبيا تواصلت حول ما صدر عن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بشأن موضوع «تفتيت المركزية ونقل الاختصاصات وتقليل أسباب الصراع السياسي والاقتتال في ليبيا بسبب المركزية المقيتة»، مضيفا «استبشرنا خيرا بالانتقال إلى التوسع في نقل الاختصاصات وإعطاء الصلاحيات وتوزيع الموارد بشكل عادل، وقربها من المواطن عن طريق الحكومات المحلية، واستفادة كل المواطنين من الخدمات والموارد المتاحة لهذا البلد وعن قرب في بلدياتهم».