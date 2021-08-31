«الحكم المحلي»: نسابق الزمن لتنفيذ التحول للامركزية

الدبيبة مع وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، خلال المشاركة في إطلاق الحملة الوطنية للإصحاح البيئي، 14 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

قال الناطق باسم وزارة الحكم المحلي، محمد أبوحلقة، إن الصحة العامة وسلامة البيئة من أولويات الوزارة، وستتم إعادة هيكلة آليات عمل إدارات ومكاتب شؤون الإصحاح البيئي بما يحقق الأهداف المحددة، مضيفًا: «نسابق الزمن لتنفيذ التحول للا مركزية ونتخطى كل العوائق والعراقيل لتحقيق ذلك».

وأكد أبو حلقة، في تصريحات نشرتها صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نقل الاختصاصات للبلديات استحقاق قانوني ومن الأهداف التي أعلنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، من البداية.

- الدبيبة يشارك في إطلاق «الحملة الوطنية للإصحاح البيئي»

وتابع أنه لا يمكن تصور لا مركزية دون اختصاصات حقيقية وإيرادات محلية، مضيفًا أن وزارة الحكم المحلي تصل الليل بالنهار لتنفيذ هذه الاستحقاقات، قائلًا: «الوزارة تباشر من خلال البرنامج الوطني لنقل الاختصاصات، في إجراءات تمكين البلديات من اختصاص المواصلات».

لكنه أكد أن العقلية المركزية لا تزال متجذرة لدى البعض، «ولكننا منطلقون نحو تنفيذ الخطة المعتمدة»، فيما قال إن صدور لائحة الإيرادات المحلية «إنجاز حقيقي يسجل لصالح حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها».