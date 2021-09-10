«الإسعاف الطائر» يتسلم طائرة تخضع للصيانة في مالطا منذ 7 سنوات خلال أسابيع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 05:06 مساء
مدير الإسعاف الطائر يتفقد الطائرة التابعة للجهاز بمركز الصيانة في مالطا. (حكومة الوحدة الوطنية)

من المتوقع أن يتسلم جهاز الإسعاف الطائر، طائرة تابعة له «خلال بضعة أسابيع» بعد استكمال أعمال الصيانة التي تجري لها في مالطا منذ 7 سنوات، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.

وقام مدير عام جهاز الإسعاف الطائر، عزالدين الواسع، الذي رافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية في زيارته إلى مالطا، اليوم الجمعة، بالوقوف على المراحل الأخيرة لصيانة الطائرة التابعة للجهاز من النوع «B200».

وقالت حكومة الوحدة الوطنية إن الطائرة «ظلت رابضة بمركز الصيانة لمدة تجاوزت السبع سنوات، ومن المتوقع استلام هذه الطائرة ودخولها للخدمة خلال بضعة أسابيع».

وأوضحت عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي استمرارًا لجهود ومساعي رئيس حكومة الوحدة الوطنية في استعادة ليبيا كل طائراتها المتوقفة والمحتجزة بالخارج.

مدير الإسعاف الطائر يتفقد الطائرة التابعة للجهاز بمركز الصيانة في مالطا. (حكومة الوحدة الوطنية)
مدير الإسعاف الطائر يتفقد الطائرة التابعة للجهاز بمركز الصيانة في مالطا. (حكومة الوحدة الوطنية)
مدير الإسعاف الطائر يتفقد الطائرة التابعة للجهاز بمركز الصيانة في مالطا. (حكومة الوحدة الوطنية)
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