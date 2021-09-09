الدبيبة وقيس سعيد يتفقان على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الخميس 09 سبتمبر 2021, 11:12 مساء
استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد للدبيبة والوفد المرافق له بقصر قرطاج، الخميس 9 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

اتفق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التونسي، قيس سعيد، على فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية خلال الأسبوع المقبل، وفق البروتوكول الصحي الموحد بين البلدين.

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عقد لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج بتونس العاصمة». وتابع: «تم الاتفاق على عودة فتح الحدود واستئناف الحركة الجوية خلال الأسبوع المقبل وفق البروتوكول الصحي الموحد بين الجانبين الليبي والتونسي».

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ووصل الدبيبة، ظهر الخميس، إلى تونس قادما من طرابلس في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع التطورات السياسية الأخيرة بالبلدين، وسُبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والاقتصادي، كما تم بحث مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.

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