في العدد 303: الحكومة تنجو من استجواب البرلمان.. وإطلاق أبناء ورجال القذافي

صورة لغلاف العدد 302 من جريدة «الوسط».

صدر اليوم الخميس، العدد 303 من جريدة الوسط. وفي صدر صفحتها الأولى نقرأ تقريرًا مجمعًا يرصد الجدل الذي يطال المصالحة وقانون الانتخابات واللعب بورقة النفط، في ظل الخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس النواب وأطراف أخرى، وما شهدته جلسة استجواب حكومة الدبيبة تحت قبة البرلمان، وجاء المانشيت بعنوان «مباراة المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم».

للاطلاع على العدد 303 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وفي الصفحة الثالثة، موضوع رئيسي عن جلسة استجواب حكومة الدبيبة أمام البرلمان، وكيف أفلتت من كمين النواب، وأيضًا موضوع بعنوان «المرشحون المحتملون في ليبيا تحت رحمة التنافس الغربي»، ويرصد موقف الدول الغربية وروسيا وأميركا من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات رئاسة ليبيا.

مستقبل أبناء ورجال القذافي

وتحت عنوان «المصالحة الوطنية الشاملة تحدد مصير أبناء ورجال القذافي»، نقرأ في الصفحة الرابعة تقريرًا مجمعًا عن مستقبل أبناء القذافي ورجال عهده بعد إطلاق مشروع المصالحة الوطنية الشاملة على لسان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والذي شمل الإفراج عن الساعدي القذافي وسبعة قيادات في نظام والده الراحل.

هجمة جديدة من كورونا

وفي الصفحة الخامسة، نقرأ تقريرًا شاملاً عن استعداد وزارة الصحة الليبية لمواجهة موجة جديدة من وباء كورونا، ويضم التقرير إعلان منظمة الصحة العالمية تراجع الإصابات في ليبيا خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو.

للاطلاع على العدد 303 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتتصدر الصفحة السادسة تغطية موسعة لتطورات المشهد السياسي والأمني في أفغانستان، وجاء بعنوان «طالبان تعلن تشكيل حكومتها الموقتة وتواجه المظاهرات بالرصاص».

هزيمة قاسية للإسلاميين في المغرب

أما الصفحة السابعة فيتصدرها تقرير كبير بعنوان «هل يفتح فرار المعتقلين الفلسطينين الستة الباب أمام عمليات تحرر مماثلة؟». كما تشمل الصفحة تغطية للوضع في لبنان، وكذلك الانتخابات البرلمانية في المغرب، حيث تعرض حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم لهزيمة قاسية.

شرط إنتاج مليوني برميل يوميًا

وفي الصفحة الثامنة نجد تقريرًا رئيسيًا عن انتاج النفط الليبي، وجاء بعنوان على لسان وزير المالية خالد المبروك الذي قال إن «1.1 مليار دولار شرط الوصول إلى إنتاج مليوني برميل نفط يوميًا».

أما الصفحة التالية فيتصدرها تقرير بعنوان «الجنوب يترقب حل أزماته الخدمية بعد الاتفاق على التوزيع العادل لرسوم النقد الأجنبي». ويرصد أثر القرارات التي اتخذت بعد الاجتماع الحكومي الذي عقد الأسبوع الجاري على تنمية مدن الجنوب الليبي، الاجتماع ضم نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعددًا من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات الجنوب.

للاطلاع على العدد 303 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

ومن الاقتصاد إلى صفحة الثقافة، ويتصدرها حوار مع فرج الترهوني، الذي قادته الصدفة وحدها إلى عالم الترجمة. وجاء بعنوان عريض على لسانه: «الالتحاق بمترجمي النخبة يحتاج حبلاً مفتولاً من العلاقات والحظ». ويتناول المترجم الكبير المشاكل التي تعترض حركة الترجمة في ليبيا والعقبات التي تواجه المترجمين.

ومن الثقافة إلى صفحة الفن، ونقرأ فيها تقريرًا رئيسيًا عن الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، الذي تحتضنه مدينة الغردقة المصرية، ومنها «علي صوتك» للمغربي نبيل عيوش، حيث يشارك في الدورة الخامسة 16 فيلمًا عربيًا.

وإلى الرياضة نرصد في صفحتها الأولى فرحة انتصار المنتخب الوطني وتقرير موسع بعنوان «الفرسان ستة على ستة»، حيث حافظ المنتخب الوطني على انطلاقته المثالية نحو كأس العالم 2022. وأيضا نقرأ تفاصيل مواجهات الفرق الليبية في بطولتي أفريقيا، والتي تنطلق من خارج الحدود الأسبوع المقبل.