تطورات الوضع الليبي على أجندة الدورة الـ156 لمجلس الجامعة العربية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 12:27 مساء
اجتماع وزارء الخارجية العرب، 9 سبتمبر 2021، (أ ش أ)

تنعقد الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، والتي تشهد مناقشة عدد من القضايا الرئيسية، منها المستجدات في الوضع الليبي.

وحدَّد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، مجمل البنود التي ستتناولها الدورة، حسب ما جاء على صفحة وكالة أنباء الشرق الأوسط في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الدورة ستبحث البنود المتعلقة بحماية وصون الأمن القومي العربي، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم القضية الفلسطينية والأزمات في سورية واليمن، وتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المطروحة على الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش في الاجتماع؛ حيث وصلت، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، والتقت المسؤولين في السفارة هناك، لمتابعة أوضاع الجالية.

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