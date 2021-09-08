مجلس النواب يعلق جلسته للإثنين المقبل لمناقشة إجابات الحكومة

جانب من جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس علق جلسته ليوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة وتدارس ما ورد في إجابات وردود حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، خلال جلسة مساءلتها التي جرت اليوم.

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وأضاف بليحق، في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن تعليق الجلسة يأتي من أجل «دراسة ردود الحكومة حول بنود الاستجواب ومدى اقتناع أعضاء مجلس النواب بهذه الردود والإجابات».

وأشار إلى أن «المجلس استمع اليوم لردود الحكومة حول كافة التساؤلات التي وردت في بنود الاستجواب التي أُحيلت من مجلس النواب للحكومة، حيث استمرت الجلسة لمساء اليوم».

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أذن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، للحكومة بمغادرة مقر المجلس في مدينة طبرق، بعد جلسة مساءلة بدأت في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

جانب من جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

جانب من جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

جانب من جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

جانب من جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

جانب من جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)

جانب من جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021 (الموقع الإلكتروني لمجلس النواب)