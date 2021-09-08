«الرئاسي» يؤكد لـ«الكبير» ضرورة التعامل بـ«مسؤولية» مع توصيات تقرير المراجعة والتدقيق المالي

أعضاء المجلس الرئاسي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير, 8 سبتمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد المجلس الرئاسي، لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ضرورة التعامل بـ«مسؤولية» مع نتائج وتوصيات تقرير المراجعة والتدقيق المالي.

وبحث المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والنائبين موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، مع «الكبير»، استكمال آليات توحيد مصرف ليبيا المركزي، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وفي 8 يوليو الماضي، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تقرير المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء خلال الفترة بين شهري سبتمبر 2014 ويونيو 2020، الذي أكد أن انقسام المصرف تسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وتحدث عن سلبيات عدم وجود ميزانية موحدة، وهو الأمر الذي تسبب في تراكم الديون على مصرفي طرابلس والبيضاء.

التقرير شدد على أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي، وأن «التراكمات الماضية لاحتياطات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط تمت حمايتها إلى حد كبير».

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وناقش اجتماع اليوم، عديد القضايا التي تهم عمل المصرف، والتطورات المالية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي والمالي، وكذلك مناقشة نتائج تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات المصرف، الذي تم تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS».

وقدم الصديق الكبير، إحاطة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها المصرف؛ للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف، وحجم الإنفاق العام.

فيما أكد المجلس الرئاسي، أهمية عقد اجتماعات دورية، واستئناف المشاورات مع كافة المؤسسات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وما يمكن اقتراحه من سياسات مالية في إطار رؤية اقتصادية متكاملة.