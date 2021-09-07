بليحق: تعليق جلسة استجواب الحكومة للغد لأنها ستكون مطولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 10:24 مساء
الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن «جلسة استجواب الحكومة ستكون مطولة، وهذا دفع البرلمان لتعليقها للغد».

وأضاف بليحق، في تصريحات لقناة «الحدث»، أن الحكومة تأخرت لأكثر من أربع ساعات وانتظرهم النواب، لذلك قرر رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح تعليق الجلسة للغد.

وتابع أن «بنود المساءلة كثيرة، وتأتي في أكثر من 16 صفحة، وهو ما يعني أنها ستكون جلسة مطولة. وبعدما وصلت الحكومة متأخرة وقد مضى وقت طويل من النهار تقرر تأجيلها للغد».

- عقيلة يعلن تعليق جلسة استجواب الحكومة إلى غد الأربعاء
- الناطق باسم الحكومة: الدبيبة ملتزم بحضور جلسة النواب المؤجلة غدا

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفع جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وتعليقها إلى الحادية عشرة صباح غدٍ الأربعاء. وأرجع صالح تأجيل جلسة الاستجواب إلى تأخر وصول رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، ووفد الوزراء المرافق له، وضيق الوقت المتبقي لعقد الجلسة.

ولاحقًا قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ملتزم بحضور جلسة المساءلة أمام مجلس النواب المؤجلة إلى يوم غدٍ، مشيرًا إلى أن «الحكومة سلمت إجابات كافة الأسئلة مكتوبة».

وكان من المقرر عقد جلسة الاستجواب، يوم الإثنين 30 أغسطس، إلا أنها تأجلت بعدما طلب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إعلام الحكومة بأسئلة النواب، وذلك طبقًا للمادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، التي نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».

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