السايح يعرض على اللافي آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 07:24 مساء
النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يستقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، 7 سبتمبر 2021 (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس بطرابلس، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، لبحث آخر استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

واستعرض عماد السايح «آلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه المرحلة، واستعداداتها ومدى جاهزيتها الفنية، للاستحقاق الوطني القادم»، وفق بيان نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا على «فيسبوك».

وقدم السايح «شرحًا عن حجم العمل الذي أنجزته المفوضية خلال الأشهر الماضية، في عملية التسجيل التي سارت بشكل جيد، وإعداد البطاقة الانتخابية، وآلية الإجراءات الجديدة المتبعة لكشف عمليات التزوير».

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وأكد اللافي استعداد المجلس الرئاسي لدعم المفوضية والمساهمة في إنجاح الاستحقاق الوطني القادم، مطالبًا برفع المفوضية وتيرة تجهيزاتها واستعداداتها، وضمان أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات.

واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي أن التنسيق المبكر في كل الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستية والأمنية للانتخابات، سيسهم في تحقيق أعلى المعايير المهنية المطلوبة، وصولًا لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.

وأكد السايح أن سرعة حسم الإطار القانوني، والقاعدة الدستورية للانتخابات تسهل من عمل المفوضية في التجهيز للانتخابات، لإجرائها في موعدها.

وقالت مفوضية الانتخابات، أمس الإثنين، إن إعلان الترشح الآن يأتي في سياق الدعاية السياسية، «وهي لا تتعارض مع القانون»، بل إن التواصل مع الناخبين في وقت مبكر وقبل الانخراط في تنفيذ العملية الانتخابية «يعطي الناخب فرصة الاطلاع والبحث في السيرة الذاتية لمن سينافس على مقاعد دائرته الانتخابية».

جاء ذلك في رد على التساؤلات التي تدور حول قيام بعض المواطنين وكيانات سياسية بإعلان رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال استخدام وسائط تواصل متعددة، وأساليب ترقى إلى مستوى الدعاية الانتخابية المبكرة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة المفوضية في موقع «فيسبوك»، الإثنين.

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