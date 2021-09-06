مفوضية الانتخابات: الإعلان عن الترشح لا يتعارض مع القانون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 11:12 صباحا
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن الإعلان عن الترشح الآن يأتي في سياق الدعاية السياسية، «وهي لا تتعارض مع القانون»، بل أن التواصل مع الناخبين في وقت مبكر وقبل الانخراط في تنفيذ العملية الانتخابية «يعطي الناخب فرصة الاطلاع والبحث في السيرة الذاتية لمن سينافس على مقاعد دائرته الانتخابية».

جاء ذلك في رد على التساؤلات التي تدور حول قيام بعض المواطنين وكيانات سياسية بإعلان رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال استخدام وسائط تواصل متعددة، وأساليب ترقى إلى مستوى الدعاية الانتخابية المبكرة، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة المفوضية في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشارت المفوضية إلى أن الدعاية الانتخابية خارج الفترات المحددة لتنفيذ العملية الانتخابية تعد من الأعمال والأنشطة السياسية، وتندرج تحت مسمى الدعاية السياسية، «وهي من الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن أو كيان سياسي يرغب في التواصل مع مؤيديه ومناصريه؛ لعرض برنامجه السياسي، وخوض غمار التنافس خلال الإعلان عن انطلاق العملية الانتخابية».

المفوضية: لا يطلق مصطلح مرشح إلا بعد التقدم بطلب اعتماد واستيفاء الشروط
وأضافت أن الدعاية الانتخابية ينظمها قانون الانتخاب، ويضع لها القيود والاشتراطات ذات العلاقة بالظهور الإعلامي، والخطاب السياسي، والوسائل التي يجب على المرشح التقيد باستخدامها خلال فترة زمنية محددة مسبقا، بينما الدعاية السياسية تنظمها القوانين العامة، ولا ترتبط بفترة زمنية محددة، وتقع المسؤولية على المواطن أو الكيان السياسي في حالة وقوع تجاوزات مخالفة لنصوص القوانين.

وأكملت: «وحيث لم تصدر القوانين الانتخابية بعد فإن الممارسات الدعائية القائمة حاليا من بعض المواطنين والكيانات السياسية تقع في إطار الأنشطة السياسية».

ولفت البيان إلى عدم إطلاق مصطلح مرشح على أي مواطن أو كيان سياسي، إلا عند التقدم إلى المفوضية بطلب اعتماد كمرشح، واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للعملية الانتخابية، فإعلان المواطن أوالكيان السياسي رغبته في الترشح لا يعني أنه أصبح مرشحا بالمعنى القانوني للمصطلح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات «كوفيد-19»
رياضة عالمية
«أفروباسكيت»: المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الأفريقي القاري بعد تغلبه على نظيره...
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)