غدا.. انطلاق المؤتمر الثاني لأطباء الداخل والخارج في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 01:01 مساء
مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق فعاليات المؤتمر الثاني لأطباء الداخل والخارج، غدا الأربعاء، في مدينة سرت، تحت شعار «معا من أجل ليبيا».

وتنظم كلية الطب البشري بجامعة سرت المؤتمر، برعاية الجامعة، وذلك في قاعة الدكتور عبدالقادر العماري بمستشفى بن سينا التعليمي.

وقال عميد الكلية الدكتور فتحي الكاسح، إن المؤتمر سينعقد على مدار يومين، بمشاركة أطباء من مدن «سرت، ومصراتة، وطرابلس، وزلة، وودان، وهون، والجفرة، وأجدابيا، ودرنة».

وأضاف الكاسح، في حديثه إلى «بوابة الوسط» أنه سيشارك أيضا أطباء وأساتذة جامعيون من «ألمانيا، وفرنسا، وبولندا، والبحرين، والإمارات، ومصر».

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