الخدمة المدنية تحيل الدفعة الأولى من إفراجات مرتبات الموظفين إلى المالية

وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح صالح الخوجة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الوزير عبدالفتاح صالح الخوجة، أحال كشفا يضم 40 ألف و169 موظفا بالوحدات الإدارية التي تم استلامها بلجنة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية .

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن الموظفين موزعون على 307 وحدات إدارية. وأشارت إلى إحالة كشف آخر يتضمن 17500 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية والمشمولين بقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم 83 لسنة 2013، الملحق بالقرار 831 لسنة 2021، والتي أحالتها مصلحة الأحوال المدنية لوزارة الخدمة المدنية.

ولفت بيان الخدمة المدنية إلى العمل على تجهيز الدفعة الثانية من الإفراجات، والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج، وسيتم إحالتها فور الانتهاء من مراجعتها.

وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة مهلة 60 يومًا لإنهاء جدول المرتبات الموحد لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب. وذلك خلال اجتماع مع اللجنة المشكلة لإعداد جدول مرتبات موحد.