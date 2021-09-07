الخدمة المدنية تحيل الدفعة الأولى من إفراجات مرتبات الموظفين إلى المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 11:56 صباحا
وزير الخدمة المدنية عبدالفتاح صالح الخوجة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الوزير عبدالفتاح صالح الخوجة، أحال كشفا يضم 40 ألف و169 موظفا بالوحدات الإدارية التي تم استلامها بلجنة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية .

وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أن الموظفين موزعون على 307 وحدات إدارية. وأشارت إلى إحالة كشف آخر يتضمن 17500 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية والمشمولين بقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم 83 لسنة 2013، الملحق بالقرار 831 لسنة 2021، والتي أحالتها مصلحة الأحوال المدنية لوزارة الخدمة المدنية.

ولفت بيان الخدمة المدنية إلى العمل على تجهيز الدفعة الثانية من الإفراجات، والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج، وسيتم إحالتها فور الانتهاء من مراجعتها.

وفي أغسطس الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة مهلة 60 يومًا لإنهاء جدول المرتبات الموحد لعرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته إلى مجلس النواب. وذلك خلال اجتماع مع اللجنة المشكلة لإعداد جدول مرتبات موحد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
بيليه يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم
رياضة عالمية
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
مسؤول أميركي: واشنطن رتبت خروج أول أربعة أميركيين من أفغانستان برا منذ انسحابها
دولى
تنظيم «داعش» يطل عبر بوابة أفغانستان
دولى
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان
ليبيا
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة