وزارة الدولة لشؤون المهجرين: نرحب بإطلاق سجناء من قيادات النظام السابق وندعو للمضي في مبادرات مشابهة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 08:11 مساء
وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام في اجتماع حكومي سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ترحيبها بالإفراج عن عدد من السجناء وقيادات النظام السابق أمس الأحد، داعية  إلى المضي قدما في مبادرات شبيهة لإطلاق السجناء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن المضي في مثل هذه المبادرات «تعزز جهود ترسيخ ركائز المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين»، وذلك بعد إطلاق ثماني محتجزين في سرت من قبل قوات القيادة العامة، في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

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وتابعت أنه من الواجب التكاتف «لأجل تفعيل إطار العدالة الإنتقالية والبدء في جبر الضرر وصون منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة».

وأشادت الوزارة بجهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير العدل والنائب العام في الوصول لمثل هذه الخطوات، معتبرة أن هذه الخطوة «تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون ودولة المؤسسات».

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