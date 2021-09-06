الدبيبة يزور عددا من الجرحى في ميلانو: يجب وقف الاستنزاف الحاصل منذ سنوات

الدبيبة خلال لقائه عددًا من الجرحى الذين يعالجون في مدينة ميلانو الإيطالية، (حكومة الوحدة)

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عددًا من الجرحى الذين يتلقون العلاج بمستشفيات مدينة ميلانو الإيطالية برفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وسفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، والملحق الصحي بالقنصلية العامة في ميلانو.

وأكد الدبيبة، خلال الزيارة التي جرت اليوم الإثنين، أنه جاء «ليستمع من الجرحى مباشرة المشاكل التي تواجههم ليتم إيجاد حل جذري لمعاناتهم، وليتم وقف الاستنزاف الحاصل منذ سنوات جراء هذا الملف».

أهمية خلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية

ويوم الجمعة، شارك الدبيبة في منتدى أمبروزيتي، في مدينة تشيرنوبيو شمال إيطاليا، حيث قال إن طموح ليبيا «يتمثل بخلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية، فضلًا عن ضمان انتخابات حرة وشفافة».

كما دعا العالم إلى مساعدة ليبيا بإعادة البناء، مضيفًا: «بلدنا ضخم ويتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وله هبة ديمغرافية تمكِّن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار بعد سنوات من الاشتباكات».

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واعتبر أن الاستقرار يعتمد على عدة عناصر، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، ولا بد من العمل بكل قوة في كافة هذه المسارات لإنتاج الاستقرار المنشود».

كما التقى الدبيبة، على هامش المؤتمر مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث هنأه على رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، فيما رحب رئيس الكونغو بمبادرة استقرار ليبيا، الرامية لتوحيد الجهود مع الدول الصديقة والمنظمات الأممية والإقليمية تحت قيادة ليبية.

الدبيبة خلال لقائه عددًا من الجرحى الذين يعالجون في مدينة ميلانو الإيطالية، (حكومة الوحدة)

الدبيبة خلال لقائه عددًا من الجرحى الذين يعالجون في مدينة ميلانو الإيطالية، (حكومة الوحدة)

الدبيبة خلال لقائه عددًا من الجرحى الذين يعالجون في مدينة ميلانو الإيطالية، (حكومة الوحدة)