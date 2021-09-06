اتفاق بين الصحة والتعليم العالي على تفعيل مجلس المرافق الصحية التعليمية

من اجتماع وزير الصحة د.علي الزناتي مع د.عمران القيب وزير التعليم العالي، 6 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

اتفقت وزارتا الصحة والتعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية على «تفعيل الهياكل المشتركة مثل مجلس المرافق الصحية التعليمية، ودعم وتقوية الجامعات الطبية والمؤسسات والكليات والمعاهد العليا الطبية».

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة د.علي الزناتي، مساء الأحد، مع د.عمران القيب وزير التعليم العالي، ورؤساء اللجان التعليم الطبي بوزارتي الصحة والتعليم العالي، وذلك لوضع الأسس التنظيمية لرفع جودة التعليم الصحي والطبي وضمان جودة مخرجاته.

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وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جرى الاتفاق على ضبط القطاع الخاص الطبي، ووضع معايير الجودة، ومنح التراخيص الفنية لأي مؤسسة تعليم صحي بالبلاد.

حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، مدير إدارة الجودة في وزارة التعليم العالي، مستشارو وزيري الصحة والتعليم العالي، رئيس اللجنة العليا لتطوير التعليم الطبي والصحي في ليبيا، رئيس مجلس التخصصات الطبية، ورئيس اللجنة المشتركة بين الوزارتين المختصة بتطوير ورفع جودة وكفاءة التعليم الطبي.

من اجتماع وزير الصحة د.علي الزناتي وزير الصحة مع د.عمران القيب وزير التعليم العالي، 6 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

من اجتماع وزير الصحة د.علي الزناتي وزير الصحة مع د.عمران القيب وزير التعليم العالي، 6 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)

من اجتماع وزير الصحة د.علي الزناتي وزير الصحة مع د.عمران القيب وزير التعليم العالي، 6 سبتمبر 2021. (وزارة الصحة)