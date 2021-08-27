وزير الصحة يمهل العيادات والمستشفيات الخاصة أسبوعين لتوفيق أوضاعها

اجتماع الزناتي لبحث أوضاع العيادات والمستشفيات الخاصة، 26 أغسطس 2021، (الصحة)

دعا وزير الصحة علي الزناتي جميع العيادات والمستشفيات الخاصة إلى سرعة إتمام إجراءات إذن المزاولة، وتحسين مستوى الخدمات حسب الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين العمل، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ أمس الخميس، في مقر غرفة الطوارئ التابعة لديوان الصحة بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس قسم القطاع الخاص بالخدمات الصحية بنغازي، ورئيس الديوان، ورئيس مكتب التفتيش والمتابعة، لوضع آلية لضبط معايير الجودة بالعيادات الخاصة، وتطبيقها على أرض الواقع، وتشكيل لجنة مستعجلة لمتابعة تلك العيادات بمختلف المدن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد الزناتي اتخاذه جملة من «القرارات الصارمة» حيال المخالفين، التي قد تصل إلى الإقفال وعدم مزاولة العمل نهائيا.

وستباشر الصحة تقييم العيادات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بعد انتهاء هذه المهلة مباشرة من قِبل لجنة مختصة، كما تأتي هذه الخطوة بعد ازدياد شكاوي المواطنين من سوء معاملة المرضى، وارتفاع أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، وفق البيان..