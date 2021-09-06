البعثة الأممية ترحب بإطلاق 8 ليبيين كانوا محتجزين في سرت

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإطلاق ثماني محتجزين في سرت من قبل قوات القيادة العامة، وذلك في إطار اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر الماضي.

وجرت مراسم الإفراج عند البوابة 50 غرب سرت، على الطريق الساحلي، وتحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حسب تغريدة البعثة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد.

وأثنت البعثة على جهود اللجنة العسكرية والأطراف التي أسهمت في هذا الإنجاز؛ باعتباره جزءا من تدابير بناء الثقة.

كما طالبت بإطلاق جميع المحتجزين؛ بما يدعم المصالحة الوطنية وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.

وأمس، صرح رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة، محمد الرجوبي إلى «بوابة الوسط» بأن الثمانية كانوا محتجزين في سرت، وبينهم خمسة من مدينة غريان وثلاثة من مدينة مصراتة، وجميعهم بصحة جيدة.