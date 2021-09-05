إطلاق 8 محتجزين في سرت من مصراتة وغريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 04:27 مساء
المحتجزون الذين جرى إطلاقهم من سرت، الأحد 5 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)

قال رئيس مجلس حكماء وأعيان مصراتة، محمد الرجوبي في حديث إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» أشرفت، صباح اليوم الأحد، على تسليم 8 محتجزين في مدينة سرت من مصراتة وغريان.

وأوضح الرجوبي أن المحتجزين الثمانية كانوا محتجزين في سرت جرى تسليمهم عند بوابة الخمسين غرب المدينة بمتابعة من مجلس حكماء مصراتة وأعيان سرت، ومن بينهم خمسة من مدينة غريان وثلاثة من مدينة مصراتة، مؤكدًا أنهم بصحة جيدة.

كما أكد الرجوبي أن عمليات تبادل المحتجزين بين أطراف النزاع مستمرة إلى حين عودتهم إلى ذويهم.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من اجتماع وفد من قبيلة القذاذفة مع قيادات من مصراتة بحضور المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا.

- باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
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وقال باشاغا غبر حسابه على «تويتر»، إن اللقاء خُصِّص «لبحث إمكانية الدفع باتجاه إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011 وفق الإجراءات القانونية، وذلك في إطار المساعي للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي».

وشدَّد باشاغا على ضرورة ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الليبيين، مذكرًا «جميع الأطراف والمؤسسات بضرورة الالتزام بمسؤولياتها وفق خارطة الطريق؛ لتحقيق العدالة والسلام والعفو العام عن كل المساجين والمحتجزين والأسرى من مختلف الأطراف، والمضي قدمًا نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 110 أيام».

وتشرف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على عمليات تبادل المحتجزين لدى أطراف النزاع منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

واستلم مجلس حكماء مصراتة في 21 أغسطس الماضي 17 شخصًا كانوا محتجزين بالمنطقة الشرقية خلال الحروب السابقة، بحضور عضوي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الفريق فرج الصوصاع، واللواء أحمد أبوشحمة، وعدد من الضباط العسكريين والأمنيين، إضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام.

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