«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان

العقيد أحمد رمضان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس الرئاسي إطلاق العقيد أحمد رمضان، وهو السكرتير الخاص للعقيد معمر القذافي.

وقال المجلس، في بيان اليوم الإثنين، إن إطلاق رمضان يأتي في إطار إرساء المصالحة الوطنية الشاملة، والإفراج عن «السجناء السياسيين الذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيا».

ولازم رمضان، القذافي منذ العام 1969، حتى سقوط نظامه.

وفي وقت مبكر من صباح الإثنين، أُفرج عن الساعدي معمر القذافي «تنفيذًا لقرار قضائي صادر قبل عامين بالتعاون مع مكتب النائب العام»، حسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التي أشارت إلى تسليمه «لعائلته وفقاً للإجراءات القانونية».

وفي 22 أبريل الماضي، اجتمع المجلس الرئاسي مع وزيرة العدل حليمة إبراهيم البوسيفي، حيث شدد على أهمية الإسراع في إطلاق المسجونين قسرًا، وإحالة الموقوفين على ذمة قضايا، إلى المحاكمة في أسرع وقت ممكن.