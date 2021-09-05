«هاتف ليبيا» تستحدث غرفة كوابل جديدة شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 01:56 مساء
من أعمال تركيب غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس، (القابضة للاتصالات)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات أن شركة «هاتف ليبيا» استحدثت غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس. 

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «إدارة الشبكات بالشركة بدأت المدة الماضية في العمل على إنجاز الأعمال المدنية لغرفة كوابل جديدة ضمن خطتها لتقوية البنية التحتية للاتصالات بالمنطقة».

من جهة أخرى، زار فريق من «هاتف ليبيا» فروع شركات الاتصالات بالمنطقة الجنوبية. وأجرى الفريق جولة ميدانية لمبنى إدارة اتصالات سبها والأقسام التابعة لها، حيث عقد اجتماعًا مع مديري فروع شركتي «ليبيانا» و«المدار» بسبها، وكذلك مكتب الاتصالات بالمدينة.

من أعمال تركيب غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس، (القابضة للاتصالات)
من أعمال تركيب غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس، (القابضة للاتصالات)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العراق يوقع عقدا مع «توتال إينيرجيز» الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار
اقتصاد
في اليوم الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.. بارسونز: أمر لا يصدق
رياضة عالمية
والدة منفذ عملية طعن في نيوزيلندا تتهم جيرانه المتحدرين من الشرق الأوسط بــ«غسل ...
دولى
الأولى من نوعها.. جراحة ناجحة في المسالك بمركز طبرق الطبي
ليبيا
«اللواء 444 قتال» تعلن الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفي اتهامها بتلقي تمويل
ليبيا
لوكاكو: إنتر أنقذني من حفرة مانشستر يونايتد.. وتشيلسي كان أكثر جدية
رياضة عالمية
تمديد فترة التقديم للمشاركة في جائزة ليبيا للإبداع الأدبي
ثقافة وفن
قناة «تولو نيوز» الأفغانية تستمر في البث رغم المخاوف
دولى
بالصور: «فرسان المتوسط» في لواندا بعد رحلة شاقة
رياضة محلية
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة بعد نزال مميت
رياضة عالمية
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
جينيسيس تتحول لكهربائية بحلول 2025
سيارات
لانشون دجاج منزلي صحي
كوجينة
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«فيرجين غالاكتيك» ممنوعة من التحليق لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح مذهلة للعناية بالجسم