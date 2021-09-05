«هاتف ليبيا» تستحدث غرفة كوابل جديدة شرق طرابلس

من أعمال تركيب غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس، (القابضة للاتصالات)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات أن شركة «هاتف ليبيا» استحدثت غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «إدارة الشبكات بالشركة بدأت المدة الماضية في العمل على إنجاز الأعمال المدنية لغرفة كوابل جديدة ضمن خطتها لتقوية البنية التحتية للاتصالات بالمنطقة».

من جهة أخرى، زار فريق من «هاتف ليبيا» فروع شركات الاتصالات بالمنطقة الجنوبية. وأجرى الفريق جولة ميدانية لمبنى إدارة اتصالات سبها والأقسام التابعة لها، حيث عقد اجتماعًا مع مديري فروع شركتي «ليبيانا» و«المدار» بسبها، وكذلك مكتب الاتصالات بالمدينة.

من أعمال تركيب غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس، (القابضة للاتصالات)

من أعمال تركيب غرفة كوابل جديدة بمنطقة غنيمة شرق طرابلس، (القابضة للاتصالات)