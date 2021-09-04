الدبيبة يطلب من المدعي العسكري سرعة التحقيق في اشتباكات صلاح الدين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 06:38 مساء
الدبيبة، من المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة, 4 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم السبت، من المدعي العام العسكري اللواء مسعود رحومة، ضرورة الإسراع في التحقيق الجاري المتعلق بالاشتباكات التي حدثت بمنطقة صلاح الدين قبل يومين.

وشدد الدبيبة، خلال لقائه مع رحومة، في اللقاءالذي جمع بينهما اليوم، على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم علقت وزارة الداخلية على العمليات العسكرية والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، الجمعة، مؤكدة أن «التعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط لها وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة».

وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة، سمع سكان بالعاصمة أصوات إطلاق نار في محيط معسكر خليفة التكبالي؛ حيث مقر «اللواء 444 قتال». وقال آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبدالباسط مروان إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية اليوم، هو تصحيح لمسار «اللواء 444» بعد «ملاحظة انحراف اللواء وعدم امتثاله للأوامر العسكرية»، مضيفًا أنه كلف سرية الإنذار السيطرة على مخازن سلاح اللواء، الذي به أفراد «لا علاقة لهم بالعسكرية، وقد نبه على ذلك، بعدم استقطاب أفراد ليست لهم أرقام عسكرية».

وحذرت الوزارة في بيان، السبت، من أن «ما حدث ويحدث منذ البارحة من شأنه أن يقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة»، وأضاف البيان: «إننا سنقوم بدورنا وفق القانون، وسنعمل على حماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة».

- الداخلية عن اشتباكات طرابلس: التعليمات للقوات التابعة لنا عدم الانخراط في الاقتتال

وفي وقت سابق، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عقد جلسة مساءلة برئاسته وحضور قادة عسكريين ووزير الداخلية في الساعة الخامسة، مساء اليوم السبت، بشأن أحداث منطقة صلاح الدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: «فرسان المتوسط» في لواندا بعد رحلة شاقة
رياضة محلية
ملاكمة مكسيكية تفارق الحياة بعد نزال مميت
رياضة عالمية
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
جينيسيس تتحول لكهربائية بحلول 2025
سيارات
لانشون دجاج منزلي صحي
كوجينة
«فيرجين غالاكتيك» ممنوعة من التحليق لهذا السبب
علوم وتكنولوجيا
كاركاتير خيري - «طخ طخ شلافطي!»
كاريكاتير
عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري
رياضة عالمية
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
مساعد وزير الخارجية الأميركي: العالم لديه مشكلة في ترشح سيف الإسلام القذافي ...
ليبيا
متورط في اغتيال العميد مسعود الضاوي يدلي بتفاصيل جديدة
ليبيا
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟