إعادة بناء جسر الشلال في درنة بجهود وطنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 09:36 صباحا
جانب من أعمال إنشاء جسر الشلال في درنة، 1 سبتمبر 2021، (المركز الإعلامي للوزارات)

أعلن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا إعادة بناء جسر شلال وادي درنة جنوب المدينة، ليكون الأول في ليبيا الذي يُصمّم وينفذ بجهود عناصر وطنية.

وتشمل الأعمال إزالة أنقاض الجسر القديم، وإعداد الدراسات الفنية والاختبارات الهندسية، وحتى أعمال الحدادة وصب الخرسانة، وكلها تنفذ من قبل المهندسين والفنيين والعمال الليبيين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى تعرض الجسر إلى التفجير خلال «حرب تحرير درنة»، وذلك بتاريخ 18 مايو العام 2018، ما أدى إلى انهيار كامل أجزائه العلوية، وتشمل «البلاطات، والكمرات، والأعمدة»، وحدوث أضرار بأساسات الجسر البالغ طوله الكلي 52 مترًا، وعرضه 9.4 متر.

جانب من أعمال إنشاء جسر الشلال في درنة.
جانب من أعمال إنشاء جسر الشلال في درنة.
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