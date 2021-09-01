النائب العام يبحث دعم جهات الضبط القضائي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 10:39 مساء
النائب العام الصديق الصور. (الإنترنت)

ناقش النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، سبل دعم جهات الضبط القضائي في مدينة بنغازي. جاء ذلك خلال لقاء جمع النائب العام ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم.

وتناول اللقاء «تقييم إدارات وزارة الداخلية لأداء الجهات الضبطية في بنغازي، ومدى التزام عناصرها بتنفيذ أوامر وقرارات النيابة العامة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة»، وفق بيان نشرته صفحة مكتب النائب العام على «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن اللقاء ناقش «سبل دعم جهات الضبط القضائي للقيام بدورها على الوجه الأمثل، بما في ذلك إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في مدينة بنغازي، مع العمل على تدريب رجال الضبط القضائي للرفع من كفايتهم الوظيفية».

النائب العام الصديث الصور ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، الأربعاء، 1 سبتمبر 2021 (مكتب النائب العام)
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