النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو

طفلا الموظف ضحية جريمة القتل، (أرشيفية: قسم البحث الجنائي طرابلس)

قرّر النائب العام الصديق الصور توقيع الحبس الاحتياطي على المتهمين في جريمة قتل أفراد أسرة المواطن فاضل عمرو عاشور أثناء تواجدهم بمحل إقامتهم بمدينة كاباو.

وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، «انتهت النيابة العامة التي استهلت - إجراءاتها باستجواب المتهمين وسماع شهادة كل من توفرت لديه معلومات أو إيضاحات عن الواقعة وكيفية حصولها - إلى اتهام الجناة بارتكاب جريمة قتل المجني عليهم عمدا باستعمال سلاح ناري كان بحيازتهم دون حصولهم على تصاريح تجيز لهم تلك الحيازة مع تعمدهم اختلاس مبالغ مالية بالتزامن مع ارتكاب جريمة القتل».

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وأضاف البيان: «أمرت النيابة بحبس الجناة حبسا احتياطيا على ذمة القضية انتظارا لإنجاز تقارير الصفة التشريحية، والخبرة القضائية؛ لتعزيز الدليل الذي سيطرح أمام القضاء عند رفع الدعوة الجنائية ومواجهتهم».

تفاصيل جريمة هزت كاباو

وفي 29 أبريل الماضي، اهتزت مدينة كاباو على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها أب وأم وطفلاهما (ولد وبنت)، إذ اكتشفت قوات الأمن أن وراء الجريمة شقيقي المغدور به. وأوضح بيان لقسم البحث الجنائي طرابلس، أن شخصين ملثمين دخلا لبيت العائلة، وقاما بقتل الأب والأم وطفليهما دون شفقة أو رحمة، عندما كانت عائلة فاضل عاشور تستعد للإفطار، وكانت الأم تجهز فطورها وزوجها، إذ باغتها «المجرمان» وقتلاهما بدم بارد.

ووفق البيان استنفرت كل فرق الأمن بعد التعرف على القتلة، وهما شقيقا فاضل المغدور به، على خلفية مشاكل مالية «ربما ناتجة عن ميراث». وألقت أجهزة أمنية في العاصمة القبض على المتهمين بعد هروبهما من مدينة كاباو، فيما لا زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة.