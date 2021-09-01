إجراء اختبارات تشغيلية لمصنع مصراتة للألبان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 08:55 صباحا
وكيل وزارة الصناعة خلال تفقده مصنع مصراتة للألبان، 31 أغسطس 2021، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أجريت اختبارات تشغيلية لمصنع مصراتة للألبان، التابع لشركة مصراتة للصناعات الغذائية، تمهيدا لعودته إلى العمل قريبا.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، مصطفى السمو، للمصنع أمس الثلاثاء، حسب بيان وزارة الصناعة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووعد السمو بدعم الوزارة للمصنع، وتوفير احتياجاته الضرورية للحفاظ على استمرارية العمل، والمساهمة في توفير احتياجات السوق من الحليب والألبان، حيث جُهزت محطة تحلية للشروع في التشغيل.

وأكد أن الوزارة تعمل تحت شعار «يمكن أن تكون الصيانة والتشغيل في الصناعة صعبة، لكنها ليست مستحيلة»، حيث وُضعت خطة لتحريك عجلة القطاع من جديد بإعادة الحياة للمصانع المتعثرة والمتوقفة.

الوكيل خلال معاينته إنتاج المصنع
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