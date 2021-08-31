صنع الله يؤكد اهتمام مؤسسة النفط بتنمية منطقة البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 01:13 صباحا
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإثنين، مواصلة دعم المؤسسة خلال لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة البريقة، لاسيما أنّها تمثل أحد أهم مناطق عمليات المؤسسة وهي عاصمة للصناعة النفطية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع صنع الله بعضو المجلس البلدي بمنطقة البريقة ناصر عطية بو خمادة، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، وفق بيان للمؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأشارت المؤسسة في بيان إلى أن اللقاء يأتي «في إطار برامج التنمية المستدامة والتنمية المكانية، والاهتمام الذي توليه المؤسسة لحلحلة المختنقات التي تعاني منها المناطق المحيطة بعملياتها، والتزامها الوطني للوقوف على إزالة بعض العراقيل وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة بتلك المناطق».

وناقش الاجتماع «دعم المؤسسة الوطنية للنفط لمنطقة البريقة في حلحلة بعض المختنقات التي تعانيها». وأوضح صنع الله أن «المؤسسة ستقوم بكل ما يلزم ووفق الإمكانيات المتوفرة في الوقت الحالي، نتيجة شح الميزانيات المالية».

ولفت في الوقت نفسه إلى أنه «بتوفر الموارد المالية اللازمة ستتمكن المؤسسة من تقديم الدعم بشكل أفضل، وسيصبح من الإمكان حل العديد من المختنقات وعلاجها بشكل أسرع».

صنع الله يجتمع بعضو المجلس البلدي بمنطقة البريقة ناصر عطية بو خمادة
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