صنع الله يبحث آخر تطورات إنشاء منظومة غاز الطهي في البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 مارس 2021, 08:22 صباحا
اجتماع صنع الله وعميد المجلس البلدي البريقة، 30 مارس 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع عميد المجلس البلدي البريقة ناصر بوخمادة، آخر تطورات مشروع إنشاء منظومة غاز الطهي بمنطقة البريقة لتوفير احتياجات مختلف مناطق الهلال النفطي، وإمكانية تقديم الدعم في تطوير مستشفى البريقة العام.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، أمس الثلاثاء، في مقر المؤسسة بطرابلس، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأبدى بوخمادة امتنانه للمؤسسة عن المشاريع التي قدمتها لبلدية البريقة، المتعلقة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة، والبرامج التي نفذت لخلق فرص العمل.

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