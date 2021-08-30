صنع الله يبحث احتياجات شركة نفوسة للعمليات النفطية

مصطفى صنع الله يجتمع برئيس مجلس الإدارة لشركة نفوسة للعمليات النفطية (المؤسسة الوطنية للنفط)

استمع مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، إلى احتياجات شركة نفوسة للعمليات النفطية، لزيادة الإنتاج، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس بحضور مصطفى صنع الله، وأبو القاسم شنقير وجادالله العوكلي عضوي مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الملاك لشركة نفوسة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، ومديري إدارات: القانونية، والمالية، والإنتاج، والصيانة والمشاريع بالمؤسسة.

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وناقش الاجتماع، وفق بيان لمؤسسة النفط على «فيسبوك»، «آخر المستجدات في صيانة وتأمين واستكمال واختبار البئر A4»، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة محمد جمال الدين «أعمال صيانة واستكمال للبئر والنتائج الجيدة التي تم تحقيقها من خلال الاختبارات الأولية».

واستعرض الاجتماع «وضع الشركة بصفة عامة والإجراءات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط، لتمكين الشركة من وضع الاكتشاف لمنطقة التعاقد A47 على الإنتاج في أقرب وقت ممكن». كما تم استعراض الميزانية المطلوبة لتغطية تكلفة أعمال الصيانة للبئر.