إحباط سرقة بطاريات لشبكتي «ليبيانا» و«المدار» في مزدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 01:18 مساء
إحباط محاولة سرقة البطاريات, (الشركة القابضة للاتصالات)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات إحباط محاولة سرقة لبطاريات شبكتي «ليبيانا» و«المدار» الجمعة، بمقسمات الاتصالات بمدينة مزدة، مؤكدة أن «مجموعة من المخربين» عملوا على فصل مفتاح المحول، المغذي لشبكات التغطية.
وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن تكرار مثل هذه السرقات والتعديات يعطل حركة الاتصالات في عديد المناطق، إذ يستلزم إعادة تركيب وضبط المعدات الكثير من الوقت والجهد، إلى جانب تكاليف توفير الأجهزة.

وأهابت الشركة بالمواطنين التبليغ في مَن يشتبه أو مَن شهد على من قام بهذه الأفعال الإجرامية، إلى الجهات الأمنية المختصة.

- عودة الاتصالات إلى المنطقة الوسطى

وقبل ساعات أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، عودة الحركة الهاتفية بالمنطقة الوسطى بعد إصلاح كابل الألياف البصرية.

وقالت الشركة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، السبت، إن انقطاع كابل الألياف البصرية في منطقة القربولي تسبب في توقف الحركة الهاتفية بالمنطقة الوسطى، لافتة إلى إصلاح الانقطاع بالتعاون بين شركتي «هاتف ليبيا» و«الجيل».

إحباط محاولة سرقة البطاريات, (الشركة القابضة للاتصالات)
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