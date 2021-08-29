عودة الاتصالات إلى المنطقة الوسطى

مواطن يحمل جوالا وخلفه برج اتصالات. (الإنترنت)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم السبت، عودة الحركة الهاتفية بالمنطقة الوسطى بعد إصلاح كابل الألياف البصرية.



وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن انقطاع كابل الألياف البصرية في منطقة القربولي تسبب في توقف الحركة الهاتفية بالمنطقة الوسطى، لافتة إلى إصلاك الانقطاع بالتعاون بين شركتي «هاتف ليبيا» و«الجيل».

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ونوهت بجهود فرق الصيانة بالشركتين في إصلاح الانقطاع وعودة الحركة الهاتفية بالمنطقة إلى طبيعتها.