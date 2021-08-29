عودة الاتصالات إلى المنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 أغسطس 2021, 12:07 صباحا
مواطن يحمل جوالا وخلفه برج اتصالات. (الإنترنت)

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم السبت، عودة الحركة الهاتفية بالمنطقة الوسطى بعد إصلاح كابل الألياف البصرية.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن انقطاع كابل الألياف البصرية في منطقة القربولي تسبب في توقف الحركة الهاتفية بالمنطقة الوسطى، لافتة إلى إصلاك الانقطاع بالتعاون بين شركتي «هاتف ليبيا» و«الجيل».

- عودة الاتصالات للمناطق الشرقية والجنوبية والوسطى

 
ونوهت بجهود فرق الصيانة بالشركتين في إصلاح الانقطاع وعودة الحركة الهاتفية بالمنطقة إلى طبيعتها.
 
 
وتشهد مناطق متفرقة من ليبيا انقطاعات متكررة في خدمة الاتصالات والإنترنت، وسبق أن اعلنت الشركة القابضة للاتصالات في يونيو الماضي، انقطاع الاتصالات بشكل جزئي عن المنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية، إضافة إلى المنطقة الوسطى الممتدة من الخمس حتى سرت والجفرة. وأرجعت انقطاع الاتصالات إلى حدوث قطع بكابل الألياف البصرية.

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