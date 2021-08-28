«رأس لانوف» لتصنيع النفط تدعم جامعة خليج السدرة بمواد معملية

شعار شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، وجامعة خليج السدرة, (صفحة جامعة خليج السدرة)

دعمت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، جامعة خليج السدرة بمواد معملية، التي تسلمتها إدارة الجامعة يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الجامعة في بيان اليوم، إن وصول هذه المواد المعملية يأتي في إطار التعاون بين الجامعة وشركة «رأس لانوف».

وتضمنت المواد محاليل تشغيلية لمعامل الكيمياء، والأحياء والعلوم الصحية، في جانب التدريس العملي للطلاب، وعدم الاقتصار على الجانب النظري فقط في عدد من المقررات .

فيما وجهت جامعة خليج السدرة الشكر لشركة «رأس لانوف» على مجهوداتها المستمرة الداعمة للجامعة .

- مراحل نهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين بشركة «رأس لانوف»

وفي 14 أغسطس الحالي، أكدت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، بدء تنفيذ المراحل النهائية لإعادة تشغيل مصنع الإثيلين، بعد نجاح أول اختبارات التشغيل المنفرد لتوربينة ضاغط الإثيلين (1- RT- 14).

وأوضحت الشركة، أن رجال المصنع في أقسام الصيانة والتشغيل والإدارات المعنية يسهمون في البدء فعليًّا في عملية التشغيل المنفرد للتوربينات الرئيسية بالمصنع.