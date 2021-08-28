وزير الخارجية الإيطالي: التعاون مع موسكو محوري بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 12:48 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، 27 أغسطس 2021. (آكي)

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إن «التعاون مع موسكو أمر محوري بشأن ليبيا».

وأوضح دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقده بمقر وزارة الخارجية قصر (فارنيزينا) الجمعة: «لقد أكدت التزام إيطاليا باستقرار البلاد الدائم وشاطرت الحاجة الماسة من جانب المجتمع الدولي لمواصلة دعم المفاوضات الليبية الداخلية»، وفق وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

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من جهته، قال  لافروف: إنه« من المهم في أزمة ليبيا أن يكون هناك انسحاب تدريجي للوحدات العسكرية». وأشار إلى عدم وجود تطور إيجابي ؛ لكنه شدد على أن الانسحاب المنسق والمتزامن للوحدات العسكرية أمر مهم، وفق قوله.

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