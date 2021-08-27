الدبيبة: نسعى إلى «إعادة الحياة» لمشورعات تنموية موزعة في جميع المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 09:44 مساء
الدبيبة في كلمة إلى الشعب، 27 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الحكومة تمكن من توفير التمويل اللازمة لخطتها من أجل استكمال مشروعات تنموية، حيث تسعى إلى «إعادة الحياة لتلك المشروعات»، مكملا: «هذه المشروعات موزعة في كافة مناطق ليبيا، وتوقفت منذ عشر سنوات، ونسعى إلى أن نبث فيها الحياة خلال الربع الأخير من هذه السنة».

وأضاف الدبيبة أن الحكومتين السابقتين، الموقتة والوفاق، «لم تخصص (مبالغ) للتنمية، وبحثوا في تمويل الحروب»، حسب كلمته إلى الشعب، اليوم الجمعة.

وأردف أن تلك المشروعات «تمس الناس» بشكل مباشر، مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية ومشروعات الطرق والمياه، مكملا «حفرنا 307 آبار في المناطق التي تحتاجها، وهذه مشروعات ضرورية».

وأشار الدبيبة إلى أهمية المحافظة على تشغيل النفط وتطويره بشكل كبير، مردفا: «اعتمادنا على النفط مشكلة كبيرة جدا، وبعد 10 سنوات أو 15 سيكون هناك طاقة بديلة، ولذا علينا الإسراع في الاستفادة من مخذوننا».

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