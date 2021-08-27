1613 إصابة جديدة و13 وفاة بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 11:41 صباحا
النشرة الوبائية ليوم الجمعة 27 أغسطس 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1613 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، إضافة إلى 780 حالة شفاء، و13 حالة وفاة. 

وقال المركز في بيانه رقم «493»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 6792 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» حيث تبين سلبية 5179 عينة، وإيجابية 1613 عينة بنسبة 23.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 303 آلاف و790 حالة بينها 82 ألفا وحالة واحدة نشطة، و217 ألفا و624 شفاء، و4165 وفاة.

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