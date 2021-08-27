51 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ«كورونا» في زليتن

صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي وفاة بقسم العزل، أمس الخميس.

جاء ذلك بعد فحص المختبر المرجعي زليتن247 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 193 عينة بالبلدية، إضافة إلى عينتين من خارج البلدية، وإيجابية 51 عينة بالبلدية وعينة واحدة من خارج البلدية، وفق بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

- زليتن تسجل 5 حالات وفاة جديدة بـ«كورونا»

وتتواجد 13 حالة إيواء بالعناية الفائقة، وست حالات بقسم الرعاية الطبية، فيما دخلت حالة قسم العزل وخرجت أربع حالات. ويبلغ المؤشر الوبائي 20.9%. وحتى أمس الخميس، بلغ إجمالي عدد المسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن 54 ألفا 490 مسحة.

وبالنسبة للتطعيم ضد فيروس «كورونا» في البلدية، فقد حصل 37 ألفا و470 مواطنا ومقيما على الجرعة الأولى من اللقاح بنسبة 11.3%، فيما تلقى 2536 مواطنا ومقيما الجرعة الثانية بنسبة 0.8%.