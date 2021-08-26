الدبيبة يوضح طريقة اختيار السفراء الجدد: لا تصدقوا «فيسبوك»

الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع مع المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب، طرابلسـ 25 أغسطس 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن اختيار السفراء الجدد سيكون بناءً على توزيع عادل لجميع المناطق الليبية، نافيا صحة ما يتردد من قوائم لأسماء السفراء على موقع «فيسبوك».

وأضاف: «كل منطقة ستكون ممثلة في السفارات والوكلاء حتى لو لم يتوافق ذلك مع بعض الأهواء، وما يتردد في وسائل الإعلام بخصوص أسماء قوائم السفراء غير صحيح، ومجرد كلام لم يصدر من الحكومة أو المجلس الرئاسي، فموقع فيسبوك ليس المرجعية لنا»، وذلك حسبما جاء في مقطع فيديو نشرته منصة «حكومتنا»، اليوم الخميس، من كلمته خلال اجتماعه أمس مع عدد من أعضاء مجلس النواب في طرابلس برفقة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

المنقوش ترشح أسماء السفراء ورباعي السلطة التنفيذية يختارون

وشدد على أن «السفراء سيكونوا ممثلين لجميع المناطق بشكل عادل لأول مرة؛ فرئيس المجلس الرئاسي يمثل المنطقة الشرقية، والأعضاء يمثلون المنطقة الغربية والجنوبية، وأنا أمثل جميع الليبيين دون تخصيص، والاختيار سيكون منا نحن الأربعة، بناءً على ترشيحات من وزيرة الخارجية» نجلاء المنقوش.

- رواتب السفارات بالخارج ضمن مناقشات الكبير والمنقوش

وأشار إلى ضرورة البعد عن الجهوية «لكننا سنختار من جميع المناطق، وأشخاص وطنيين، خاصة أن هناك سفارات في الدول الخمس الكبرى دون سفير». كما تحدث عن ضرورة تغيير السفراء «فهناك من له 8 سنوات أو 9 سنوات في منصبه، وهناك سفيرنا في إيطاليا السابق أصبح له 30 سنة ويريد إكمالها 40 ولا يعجبه الرحيل».

وشدد على أن العمل في وزارة الخارجية لن يكون مقتصرا على أشخاص معينين، «الخارجية ليست محسوبة على الأعيان أولاد النبلاء أو أسماء وعائلات معينة هذا غير صحيح سننادي من يريدون خدمة الوطن ويمثلون تمثيلا جيدا».

وواصل: «سيتم اختيار وجوه جديدة وشخصيات وطنية قادرة على تمثيل الوطن في الخارج في عواصم مثل واشنطن باريس ولندن وغيرها».

الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع مع المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب، طرابلسـ 25 أغسطس 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع مع المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب، طرابلسـ 25 أغسطس 2021. (صورة مثبتة من فيديو)