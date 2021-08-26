تعرض مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية ببني وليد للسرقة

مكان أحد أجهزة التكييف على جدار مكتب الأوقاف في بني وليد الذي تعرض للسرقة. (الإنترنت)

تعرض مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة بني وليد، الليلة الماضية لسرقة اثنين من أجهزة التكييف الخاصة بالمكتب، حيث تفاجأ المسؤولون بالواقعة التي طالت إحدى الجهات الدينية في المدينة.

وقال مصدر من مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في بني وليد لـ «بوابة الوسط» اليوم الخميس: «إن موظفي المكتب لاحظوا عدم وجود القطع الخارجية لأجهزة التكييف، وأبلغوا الجهات الرسمية لفتح تحقيقا حول الواقعة».

وفي شهر أبريل الماض، تعرض مكتب صندوق الزكاة في بني وليد للسطو والتخريب من قبل مجموعة مجهولة قامت بسرقة بعض السلال الغذائية، والأجهزة التي كانت موجودة بالمكتب.

وللحد من عمليات السرقة والسطو يعمل عدد من الجهات والإدارات الحكومية في بني وليد على تركيب كاميرات مراقبة بهدف الحد من العبث بالممتلكات العامة وسرقتها.