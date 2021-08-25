الدبيبة يستمع لملاحظات نواب بالبرلمان على أداء الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 08:40 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المجلس الرئاسي (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، عددًا من أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن دوائر انتخابية مختلفة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وشهد اللقاء نقاشًا بين أعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة الذي استمع لملاحظاتهم ورد عليها، و«تم الاتفاق على ضرورة عقد لقاءات بشكل دوري، لمناقشة أي تطورات سياسية أو إدارية»، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

- «الصعوبات أمام الحكومة» على طاولة مشاورات المنفي والدبيبة

وأكد الدبيبة «أهمية هذه اللقاءات، التي يجب أن تكون بشكل دوري»، مشددًا على أن «تفعيل اللجان البرلمانية لمتابعة الوزارات أصبح ضرورة ملحة للوقوف على الوضع بشكل واقعي»، مؤكدًا أن الحكومة لا زالت تنتظر اعتماد الميزانية لتنفيذ خطتها.

بدوره رحب رئيس المجلس الرئاسي بالمشاركة في اللقاء، الذي «يهدف إلى تدارك أي صعوبات أو مشاكل تواجه الحكومة في أداء عملها، ولابد من تعاون الجميع في ملف المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، الذي يقع على عاتق المجلس الرئاسي».

من جانبه، أوضح النائب سالم قنيدي أن «الهدف من اللقاء هو متابعة أداء الحكومة، والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، وكذلك الاستماع إلى الملاحظات المسجلة من عدد كبير من النواب للعمل على معالجتها».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المجلس الرئاسي (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المجلس الرئاسي (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المجلس الرئاسي (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المجلس الرئاسي (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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