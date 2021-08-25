«الصعوبات أمام الحكومة» على طاولة مشاورات المنفي والدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 04:16 مساء
من لقاء المنفي والدبيبة في طرابلس، 25 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها في ظل تأخر اعتماد الميزانية».

وأكد اللقاء الذي عُقِد بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، «ضرورة العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي يحتاجها المواطن»، وفق بيان مقتضب نشرته الحكومة على حسابه بموقع «تويتر».

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وتنتظر حكومة الوحدة الوطنية إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 من مجلس النواب الذي لا تزال مناقشاته مستمرة حول مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وقدمته للمجلس قبل أسابيع لمناقشته وإصداره.

وتأخر إقرار قانون الميزانية العامة من قبل مجلس النواب؛ بسبب خلافات حول بنود الميزانية مع الحكومة التي تتمسك بأرقامها المقترحة، في مقابل سعي عدد من النواب إلى تمرير «مشروط» بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية، وقرابة الستة أشهر على تسلم السلطة التنفيذية مهامها.

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