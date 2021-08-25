مصر تجدد عرضها المشاركة في إعادة إعمار ليبيا وجهود مكافحة «كورونا»

رئيس بعثة مصر في طرابلس عقد لقاءات مع عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء 25 أغسطس (وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)

جددت مصر، اليوم الأربعاء، عرضها المشاركة في إعادة إعمار ليبيا، ودعم جهود مكافحة «كورونا»، واستمرار الجسر البري لنقل الأكسجين السائل من مصر إلى كافة المناطق الليبية.

جاء ذلك خلال لقاءات عقدها رئيس بعثة مصر في طرابلس مع عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك».

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن «السفير تامر مصطفى رئيس بعثة مصر في طرابلس التقى عددًا من وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد».

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وأضافت أن اللقاءات «تطرقت إلى مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل مواصلة العمل نحو تعزيزها، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس، وكذلك القنصلية في بنغازي تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار في ليبيا».

وأوضحت أن المباحثات تطرقت كذلك إلى «عملية الإعمار في ضوء الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها مصر، وإمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات».

كما تطرقت اللقاءات، وفق البيان، إلى «الجهود المصرية في دعم مكافحة وباء كورونا واستمرار الجسر البري لنقل الأكسجين السائل من مصر إلى كافة المناطق الليبية تحت إشراف وزارة الصحة الليبية».

واختتمت بأن اللقاءات «تناولت التأكيد على دعم مصر لليبيا، وبذل كافة المساعي للعمل على تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات المنصوص عليها، وصولاً إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر المقبل».

وفي 24 مايو الماضي، كشف وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، أن بلاده تدرس إقامة عشرة مشروعات في ليبيا، وفي انتظار إشارة للبدء في هذه المشروعات «التي تركز على التنمية».

كما اعتبر الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، علاء عز، أن تكلفة المرحلة الأولى المقترحة من إعمار ليبيا ستبلغ 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى ثلاثة ملايين عامل، في إشارة إلى أن الاستثمارات ستفتح سوقًا واسعة للعمالة المصرية في الجارة الغربية لبلاده.

لكن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، قال في 17 يوليو إن الحكومة المصرية «لم تسمح بعودة عمالتها إلى ليبيا حتى الآن؛ بسبب عدم استقرار الأمن»، مؤكدًا أن ملف إعادة الإعمار سيخلق فرص عمل للعاطلين بخلاف الاستثمارات في جميع القطاعات.

رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الأربعاء 25 أغسطس (وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)

رئيس بعثة مصر في طرابلس عقد لقاءات مع عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء 25 أغسطس (وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)